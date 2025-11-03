Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое.

Как сообщает Trend , об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«В период моего президентства внимание к этому направлению, то есть развитию азербайджанской науки, также уделялось в соответствии с политикой Великого лидера. Было предпринято много шагов», - добавил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости