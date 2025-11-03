Посол Казахстана в Азербайджане награждён орденом «Курмет»

АСТАНА /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель награждён орденом «Курмет».

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

От имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственную награду вручил министр иностранных дел Ермек Кошербаев.

В своей поздравительной речи глава внешнеполитического ведомства отметил стратегическое партнёрство и тесное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

В свою очередь Алим Байель отметил, что посольство в Азербайджане продолжит работу по выполнению задач, направленных на эффективную реализацию внешней политики Казахстана и укрепление казахско-азербайджанских союзнических отношений.

За благотворительную деятельность орденом «Курмет» также награжден азербайджанский предприниматель Амиль Юсифов. Он подарил квартиры родственникам граждан Казахстана, погибших при крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау, а также автомобили спасателям, больнице и станции скорой помощи города Актау.