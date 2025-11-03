Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:39 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

«Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», - добавил глава государства.

