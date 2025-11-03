В Центре искусств "Хатаи" откроется итоговая выставка творческого конкурса "Победа – 44"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 5 ноября состоится итоговая выставка творческого конкурса "Победа – 44" (Zəfər) в честь 5-летия исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life организаторы.

Главная цель конкурса - воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. На конкурс поступило более 800 работ из различных регионов страны. Юные художники и молодёжь представили произведения изобразительного искусства, отражающие:

события, происходившие во время оккупации,

строительные и восстановительные работы после Победы,

торжественное настроение, вдохновлённое победой,

мужество азербайджанской армии,

боевой дух народа

единство армии и народа.

Из представленных работ были отобраны 44 лучших произведения, которые будут представлены на выставке. Авторы работ получат сертификаты и памятные подарки.

Жюри конкурса:

Эльчин Гусейн – сотрудник Государственной картинной галереи Азербайджана, член Союза художников Азербайджана

Гюндуз Габибов – старший преподаватель Центра искусств "Хатаи", член Союза художников Азербайджана Фяргана Мурадлы – преподаватель живописи в художественной студии Absheron Buzovna Art Studio, член Союза художников Азербайджана

Ильхам Исмайлов – заведующий отделением и преподаватель Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде, член Союза художников Азербайджана

Акиф Ярышов – преподаватель Национальной библиотеки имени М. Ф. Ахундзаде, руководитель студии AY, член Союза художников Азербайджана

Онлайн-каталог выставки: https://online.fliphtml5.com/udgyq/vkda/ . Отобранные работы должны быть переданы до 4 октября.

Организаторы выставки:

Союз художников Азербайджана, Государственная картинная галерея Азербайджана, Хатаинская детская художественная галерея, Центр искусств "Хатаи".

При поддержке:

Министерства культуры Азербайджана,

ЗАО “Азербайджанское телевидение и радиовещание”,

Азербайджанской государственной академии художеств,

Исполнительной власти Хатаинского района,

Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

