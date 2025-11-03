Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: В многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:46 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Есть большая потребность в весомых научных трудах по истории независимого Азербайджанского государства в целом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

«Уже на протяжении более 30 лет мы живем как независимое государство, и в многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня. Поэтому есть потребность в большом количестве трудов, исследующих, пропагандирующих историю независимого Азербайджана».

