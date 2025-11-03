Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:14 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Скорее всего, уже в ближайшем будущем многие азербайджанские компании будут производить качественную продукцию военного назначения мирового уровня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

«По государственной линии также проводится работа в этом направлении, и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности. Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны», - добавил Президент.

