ЦБА отозвал лицензию кредитного союза

БАКУ /Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) отозвана лицензия ООО «Inci Kredo Credit Union».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в июле в связи с несвоевременным предоставлением ООО «Inci Kredo» отчётности за второй квартал 2025 года, что является нарушением требования пункта 10.3 «Правил пруденциального регулирования кредитных союзов», Центральный банк выдал ООО «Inci Kredo» обязательное для исполнения предписание о представлении указанной отчётности в установленные законодательством сроки, руководствуясь требованиями подпункта 4.4.4 «Правил выдачи лицензии кредитному союзу на осуществление банковских операций».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!