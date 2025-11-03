Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над очень обширными программами с привлечением компаний, обладающих большим опытом в области кибербезопасности

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:12 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Кибератаки приобрели сейчас большой размах в мире. Азербайджан в этом году также подвергся этим атакам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

«Чтобы максимально защитить себя, мы работаем над очень обширными программами с привлечением международных партнеров, компаний, обладающих большим опытом в области кибербезопасности», - подчеркнул глава государства.

