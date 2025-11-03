Хроника 44-дневной Отечественной войны: 3 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 3 ноября:

- Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Противник, понеся потери, вынужден был отступить. Опубликован списокуничтоженной военной техники ВС Армении за сутки.

- ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения на государственной границе.

- Уничтожен тактический армянский БПЛА.

- ВС Армении обстреляли Физули из РСЗО "Смерч"

- На Зангиланском направлении уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВС Армении. Распространены видеокадры уничтожения еще двух складов с боеприпасами ВС Армении вблизи Ханкенди.

- Уничтожена группа снайперов ВС Армении. Командир полка ВС Армении дезертировал с поля боя, а военнослужащие пропали без вести.

- ВС Армении подвергли обстрелу Агдамский и Агджабединский районы.

- Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона ВС Армении, выведены из строя несколько танков.

- Распространены видеокадрыуничтожения танков ВС Армении в боях под Ходжавендом.

- Уничтожен командир мотострелкового полка ВС Армении. Распространены видеокадры уничтожения пушек ВС Армении в Ходжавендском направлении фронта.