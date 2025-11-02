Задержаны должностные лица ИВ Гарадагского района

БАКУ/ Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщает Trend, в ходе операции были задержаны несколько должностных лиц.

Задержанные – заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, главный советник отдела сельского хозяйства района Гафар Абдуллаев, заместитель начальника отдела управления и контроля за эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества Зульфугар Мансуров – заключены под стражу сроком на 3 месяца и 28 дней.