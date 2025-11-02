Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Задержаны должностные лица ИВ Гарадагского района

Азербайджан Материалы 2 ноября 2025 12:52 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщает Trend, в ходе операции были задержаны несколько должностных лиц.

Задержанные – заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, главный советник отдела сельского хозяйства района Гафар Абдуллаев, заместитель начальника отдела управления и контроля за эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества Зульфугар Мансуров – заключены под стражу сроком на 3 месяца и 28 дней.

