Объем транзита через Иран уменьшился

Экономика Материалы 3 ноября 2025 04:27 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
БАКУ/Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 г.) транзит через Иран сократился на 5,62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 г.).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Таможенное управление Ирана.

За отчетный период через Иран было перевезено 12,5 миллиона тонн грузов. При этом за аналогичный период прошлого года транзит грузов через страну составил 13,3 миллиона тонн.

Основная часть транзитных перевозок приходилась на следующие таможенные пункты пропуска:

Таможенно-пограничный пункт пропуска

7 месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2025 г.)

7 месяцев прошлого иранского года (20 марта – 21 октября 2024 г.)

Процентное изменение

Особая зона Шахида Раджаи

3,72 миллионов тонн

3,48 миллионов тонн

6,82%

Парвизхан

1,93 миллионов тонн

3,29 миллионов тонн

-41,1%

Башмаг

1,32 миллионов тонн

1,85 миллионов тонн

-28,5%

Сарахс

918 тысяч тонн

713 тысяч тонн

28,7%

Инджебурун

696 тысяч тонн

42 тысяч тонн

1,5%

Базерган

540 тысяч тонн

636 тысяч тонн

-15%

Aстара

502 тысяч тонн

363 тысяч тонн

38,2%

Билясувар

469 тысяч тонн

405 тысяч тонн

15,8%

Лофтабад

350 тысяч тонн

291 тысяч тонн

20,2%

Специальная энергетическая экономическая зона Парсиан

342 тысяч тонн

190 тысяч тонн

80%

Общий объем указанных таможен

10,8 миллионов тонн

11,2 миллионов тонн

-4,15%

Общий объем по всем таможням Ирана

12,5 миллионов тонн

13,3 миллионов тонн

-5,62%

Следует отметить, что за прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) транзит через страну увеличился до 20 миллионов тонн. В этом году планируется увеличить этот показатель до 22 миллионов тонн.

