Объем транзита через Иран уменьшился

БАКУ/Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 г.) транзит через Иран сократился на 5,62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 г.).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Таможенное управление Ирана.

За отчетный период через Иран было перевезено 12,5 миллиона тонн грузов. При этом за аналогичный период прошлого года транзит грузов через страну составил 13,3 миллиона тонн.

Основная часть транзитных перевозок приходилась на следующие таможенные пункты пропуска:

Таможенно-пограничный пункт пропуска 7 месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2025 г.) 7 месяцев прошлого иранского года (20 марта – 21 октября 2024 г.) Процентное изменение Особая зона Шахида Раджаи 3,72 миллионов тонн 3,48 миллионов тонн 6,82% Парвизхан 1,93 миллионов тонн 3,29 миллионов тонн -41,1% Башмаг 1,32 миллионов тонн 1,85 миллионов тонн -28,5% Сарахс 918 тысяч тонн 713 тысяч тонн 28,7% Инджебурун 696 тысяч тонн 42 тысяч тонн 1,5% Базерган 540 тысяч тонн 636 тысяч тонн -15% Aстара 502 тысяч тонн 363 тысяч тонн 38,2% Билясувар 469 тысяч тонн 405 тысяч тонн 15,8% Лофтабад 350 тысяч тонн 291 тысяч тонн 20,2% Специальная энергетическая экономическая зона Парсиан 342 тысяч тонн 190 тысяч тонн 80% Общий объем указанных таможен 10,8 миллионов тонн 11,2 миллионов тонн -4,15% Общий объем по всем таможням Ирана 12,5 миллионов тонн 13,3 миллионов тонн -5,62%

Следует отметить, что за прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) транзит через страну увеличился до 20 миллионов тонн. В этом году планируется увеличить этот показатель до 22 миллионов тонн.

