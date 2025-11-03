Азербайджан увеличил экспорт природного газа

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале этого года экспорт природного газа из Азербайджана составил 6,3 млрд кубометров, а потребление — 2,4 млрд кубометров.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт природного газа увеличился на 8,7%.

"В третьем квартале этого года SOCAR переработала 1,7 млн ​​тонн нефти и 760 млн кубометров газа. На внешние рынки было экспортировано 639,2 тыс. тонн нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане. Экспорт нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции увеличился на 2,7%", — отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!