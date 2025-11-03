Иранская Arfa Iron and Steel увеличила производство

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объем производства иранской металлургической компании Arfa Iron and Steel увеличился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию Arfa Iron and Steel.

Согласно информации, за семь месяцев объем производства компании составил 1,2 миллиона тонн.

За указанный период объем продаж продукции компании составил 437 тыс. тонн, что на пять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания заявляет, что рост объемов производства и продаж компании Arfa Iron and Steel Company свидетельствует о росте спроса на продукцию компании на внутреннем и экспортных рынках.

Следует отметить, что компания Arfa Iron and Steel базируется в провинции Йезд в Иране. Компания имеет потенциал для производства 800 тыс. тонн стали и 1,2 млн тонн железорудного концентрата в год.

Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.