Вице-спикер Милли Меджлиса примет участие в I Форуме послов культуры Азербайджана в Анталье

БАКУ/Trend/ - В Анталье с 3 по 5 ноября пройдет I Форум послов культуры Азербайджана.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в мероприятии, организованном Министерством культуры Азербайджана и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, примет участие заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов.

Отмечается, что в рамках форума планируется продвижение азербайджанской культуры на международной арене через деятельность сети послов культуры, а также укрепление сотрудничества между культурными центрами и домами Азербайджана, действующими за рубежом, и представителями сферы культуры.

