Азербайджан представил опыт энергетической трансформации на выставке ADIPEC в ОАЭ

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты делегация Азербайджана во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым приняла участие в открытии международной выставки и конференции по нефти и газу в Абу-Даби (ADIPEC).

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

Отмечается, что делегация представила достижения страны в области энергетической трансформации, устойчивого развития и цифровизации отрасли,

"На мероприятии были продемонстрированы передовые технологии и инновационные решения, формирующие отрасль нефти и газа, а также последние достижения в области энергетики, цифровизации и стратегий перехода на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, был представлен опыт Азербайджана в энергетической трансформации и предпринимаемые усилия по продвижению устойчивой и диверсифицированной экономической модели", - говорится в публикации.

Отметим, что ADIPEC - одно из крупнейших в мире мероприятий в нефтегазовой отрасли, привлекающее профессионалов, руководителей и инноваторов со всего мира. Ежегодно на этой престижной выставке демонстрируются последние достижения в области энергетики, нефтяных технологий и устойчивого развития в промышленности.