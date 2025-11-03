Расширение роли Туркменистана в Среднем коридоре открывает новые перспективы сотрудничества с немецкими предприятиями (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Расширение роли Туркменистана в Среднем коридоре, соединяющем Центральную Азию с Европой, открывает новые перспективы для сотрудничества между туркменскими и немецкими предприятиями, сказал Trend региональный директор по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA) Владимир Никитенко.

"Частный бизнес Туркменистана постепенно начинает активнее сотрудничать с немецкими компаниями малого и среднего бизнеса в таких сферах, как торговля текстилем, экспорт сельхозпродукции и логистика вдоль Среднего коридора", - отметил Никитенко.

Он подчеркнул, что в этих направлениях меньше бюрократических ограничений, что облегчает создание эффективных совместных проектов.

"Немецкие предприятия среднего бизнеса (Mittelstand) обычно поставляют оборудование и производственные технологии через местных дистрибьюторов или сервисные компании. Это помогает обходить бюрократические барьеры и строить долгосрочные деловые отношения", - добавил он.

По словам Никитенко, развитие частного сектора Туркменистана открывает новые возможности для совместных инициатив.

"Совместные предприятия смогут расти быстрее по мере того, как Туркменистан будет все более интегрирован в новые торгово-транспортные маршруты, связывающие Европу и Центральную Азию", - подчеркнул он.

Отметим, что Туркменистан играет ключевую роль в Среднем коридоре (Транскаспийский международный транспортный маршрут - TITR), используя стратегический доступ к Каспийскому морю через порт Туркменбаши. В стране активно инвестируют в порты и железные дороги, а партнерство с Турцией обеспечивает бесперебойную логистику. Туркменистан также развивает сотрудничество по другим региональным маршрутам, например, по Лазуритовому коридору, и модернизирует транспортную инфраструктуру, стремясь стать важным транзитным узлом Евразии, хотя полный потенциал маршрутов еще предстоит реализовать.