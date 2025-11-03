Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 ноября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9609 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1026 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9609
|AUD
|1,1141
|BYN
|0,5699
|BGN
|1,0024
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1191
|CZK
|0,0806
|CNY
|0,2389
|DKK
|0,2626
|GEL
|0,6282
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0191
|GBP
|2,2342
|SEK
|0,1792
|CHF
|2,1131
|ILS
|0,5217
|CAD
|1,2134
|KWD
|5,5367
|KZT
|0,3209
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5058
|MDL
|0,1006
|NOK
|0,168
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6012
|PLN
|0,4606
|RON
|0,3856
|RUB
|2,1026
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3057
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3093
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,1034
|NZD
|0,9733