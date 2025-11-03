Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября

Экономика Материалы 3 ноября 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 ноября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 ноября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9609 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1026 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9609
AUD 1,1141
BYN 0,5699
BGN 1,0024
AED 0,4628
KRW 0,1191
CZK 0,0806
CNY 0,2389
DKK 0,2626
GEL 0,6282
HKD 0,2187
INR 0,0191
GBP 2,2342
SEK 0,1792
CHF 2,1131
ILS 0,5217
CAD 1,2134
KWD 5,5367
KZT 0,3209
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5058
MDL 0,1006
NOK 0,168
UZS 0,0142
PKR 0,6012
PLN 0,4606
RON 0,3856
RUB 2,1026
RSD 0,0167
SGD 1,3057
SAR 0,4533
xdr 2,3093
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1034
NZD 0,9733
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости