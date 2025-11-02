Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос в январе-сентябре

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане по добровольным видам страхования было собрано 881,844 миллиона манатов страховых премий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 116,4 миллиона манатов или на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период выплаты по добровольным видам страхования увеличились на 123,7 миллиона ​​манатов или на 27,2%, достигнув 105,421 миллиона манатов.

Таким образом, на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке добровольного страхования за 9 месяцев, клиентам было возвращено 11,9 маната.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1,157 миллиарда манатов страховых премий. Это на 133,5 миллиона манатов или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объём выплат, осуществлённых страховыми компаниями за отчётный период, составил 683,896 миллиона манатов. Это на 130,1 миллиона манатов или на 23,5% больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!