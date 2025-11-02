В Баку прошел пятый "Забег Победы" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку прошел пятый благотворительный забег под названием "Забег Победы", посвященный пятой годовщине Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Trend, cоревнование прошло в Приморском национальном парке и объединило более 1700 участников.

Участники преодолели дистанцию длиной 10 километров, после чего были определены победители.

Среди мужчин первым финишировал Бахтияр Аскерли, второе место занял Фагат Гулиев, а третьим стал Эльшад Насибов.

В женской категории победу одержала Анна Юсупова, следом пришли Наталья Валлек и Юлия Белкова.