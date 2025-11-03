БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Узбекистан увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) на 58,8% в стоимостном выражении и на 81,3% в весовом выражении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за первые 6 месяцев Иран экспортировал в Узбекистан 493 тысячи тонн ненефтяной продукции на сумму 290 миллионов долларов США.

За первые 6 месяцев прошлого иранского года экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Узбекистан составил 272 тысячи тонн на сумму около 183 миллионов долларов США.

Иран в основном экспортировал в Узбекистан молоко и молочные продукты, нефтехимическую продукцию, различные виды труб, стеклянную тару, сельскохозяйственное оборудование и т. д.

По статистическим данным, товарооборот Ирана с Узбекистаном за первые шесть месяцев составил 526 тысяч тонн на сумму около 335 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 49,7% в стоимостном выражении и на 82% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% в объёмах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!