БАКУ/Trend/ - В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что с 3 по 7 ноября на полигоне близ поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе будет проводиться работа по уничтожению просроченных и непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением правил безопасности.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - отмечено в заявлении.

