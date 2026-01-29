Турция увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В период с января по ноябрь прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано около 594,193 млн кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, доход от этого экспорта составил примерно 36,045 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт электроэнергии в Турцию вырос на 174,008 млн кВт·ч, или на 41,4% в объёме, и на 9,3 млн долларов США, или на 34,9% в денежном выражении.

Отметим, что за период с января по ноябрь 2025 года Азербайджан в общей сложности экспортировал электроэнергию в четыре страны - Россию, Грузию, Иран и Турцию - на сумму 69,7 млн долларов США, в объёме 1,221 млрд кВт·ч.

Также в отчётный период Азербайджан импортировал электроэнергию из России, Грузии и Ирана на сумму 7,2 млн долларов США, в объёме 167,5 млн кВт·ч.