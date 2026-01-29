Обнародован объем экспорта природного газа из Азербайджана в Италию

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,775 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 4,234 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 597 миллионов долларов США или на 16,4% в стоимостном выражении и уменьшился на 156 миллионов​​ кубометров или на 1,8% по объему.

В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,931 миллиарда кубометров природного газа, а общая стоимость этого экспорта составила 3,637 миллиарда долларов США.

Отметим, что в целом за январь–ноябрь 2025 года из Азербайджана было экспортировано 22,804 миллиарда кубометров природного газа на сумму 8,117 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, это на 513,3 миллиона долларов США или на 6,7% больше по стоимости, и на 718 миллионов кубометров или на 3% меньше по объему.

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. По сравнению с показателями годом ранее, это на 42,8 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше по стоимости, а по объему — на 261,4 миллиона кубометров или в 2 раза меньше.