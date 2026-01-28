Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждено «Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Грузии», подписанное в Тбилиси 21 ноября 2025 года.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Грузии о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.