Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии - Указ

Политика Материалы 28 января 2026 19:07 (UTC +04:00)
Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии - Указ

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждено «Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Грузии», подписанное в Тбилиси 21 ноября 2025 года.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Грузии о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости