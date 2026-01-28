БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточены наказания за умышленное уничтожение исторических и культурных ценностей.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым изменениях в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, а также в законы «О защите исторических и культурных памятников» и «О культуре».

Согласно изменениям, за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия, включенных в перечень охраняемых культурных ценностей, с территории Азербайджанской Республики:

физические лица будут оштрафованы на 3 000 манатов, должностные лица - на 6 000 манатов, юридические лица - на 20 000 манатов.

За перемещение охраняемых культурных ценностей в другое место без согласования с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, восстановительных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность или создающих угрозу для них, физические лица будут оштрафованы на 3 000 манатов, должностные лица - на 6 000 манатов, юридические лица - на 20 000 манатов.

Закон вступит в силу 1 февраля 2026 года.

Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.