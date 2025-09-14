Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 14 сентября 2025 12:15 (UTC +04:00)
Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

БАКУ /Trend/ - На состоявшейся в азербайджанском городе Шуша первой Ассамблее Союза страховщиков тюркского мира страховщики тюркских государств подписали совместный «Прокламационный документ».

Как сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана, согласно подписанному документу, Союз страховых компаний Тюркского мира был реорганизован на основе целей и принципов Организации тюркских государств. Так, помимо пяти членов-учредителей, в Союз в качестве организаций-наблюдателей вошли страховые ассоциации трёх стран (Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра).

Отметим, что основной целью Ассоциации страховщиков тюркского мира является налаживание взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств, системное формирование перестраховочных отношений, достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.

