Обнародован объем закупок пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - С 5 апреля по 8 августа 2025 года у фермеров было закуплено 7,44 миллиона тонн пшеницы на сумму 1,53 квадриллиона риалов (порядка 2,68 миллиарда долларов США) по гарантированному государственному контракту.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ирана, исполнительный директор Государственной торговой компании Саид Рад, передаёт Trend.

По его словам, выплаты фермерам продолжаются, и на сегодняшний день произведены расчёты на сумму около 652 триллионов риалов (почти 1,14 миллиарда долларов США).

Наибольшие объёмы закупок пшеницы зафиксированы в следующих провинциях:

Хузестан — 1,44 млн тонн,

Курдистан — 734 тыс. тонн,

Голестан — 602 тыс. тонн,

Фарс — 586 тыс. тонн,

Керманшах — 584 тыс. тонн.

Как отметил Рад, в текущем году пшеница была засеяна на площади 6,39 миллиона гектаров. Из них 4,22 миллиона гектаров приходятся на пахотные земли, а 2,17 миллиона гектаров — на земли, обрабатываемые традиционным методом.

Согласно установленным государственным ценам на 2025/2026 сельскохозяйственный год, один килограмм пшеницы, предназначенной для выпечки хлеба, оценивается в 205 000 риалов (примерно 0,38 доллара США), а один килограмм твёрдой пшеницы — в 210 000 риалов (около 0,39 доллара США).

Программа гарантированных закупок направлена на поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение продовольственной безопасности страны.