Азербайджан укрепляет свою роль энергетического моста между Центральной Азией и Европой - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В условиях меняющегося мирового энергетического расклада Азербайджан становится одним из основных энергетических и транзитных узлов в Евразии. На фоне ужесточения санкций, роста геополитических рисков и ускоренного перехода на альтернативные источники энергии страны Центральной Азии всё активнее обращаются к Баку в поисках стабильных и надежных маршрутов для экспорта своих энергоресурсов.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Благодаря современной транспортной и энергетической инфраструктуре, выгодному географическому положению и внутренней стабильности Азербайджан стал стратегическим мостом между богатым энергоресурсами Востоком и энергетически зависимым Западом. По этой причине Казахстан, Узбекистан и даже Туркменистан рассматривают Баку как главные ворота в Европу.

С 2025 года Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 1,7 млн тонн. Это решение было официально утверждено правительством Казахстана и положительно воспринято в Азербайджане. БТД - один из самых надежных и проверенных маршрутов транспортировки нефти с Южного Кавказа в Европу. Это увеличение - вполне логичный шаг на фоне рисков, связанных с маршрутами через Россию. Казахстан не хочет зависеть только от одного транспортного маршрута и ищет альтернативы. А БТД - технически модернизированный и геополитически нейтральный вариант", - сказал он.

В то же время А.Гараев отметил, что трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в области экспорта "зеленой энергии" в Европу стало одним из важных направлений перспективного партнерства в регионе.

"В рамках этой инициативы стороны договорились координировать свои усилия в области производства, накопления и транспортировки электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, производимых на солнечных и ветряных электростанциях. Поставки этой энергии на европейские рынки будут осуществляться через территорию Азербайджана. Азербайджан выступает здесь не только как транзитная страна, но и как активный участник проекта – важную роль в этом процессе играет инфраструктура приема и передачи энергии, а также местная программа развития возобновляемых источников энергии.

Азербайджан играет центральную роль в этом проекте – основная часть потока энергии будет проходить через его территорию, в то же время возможности энергетической инфраструктуры внутри страны позволяют регулировать этот поток и накапливать его часть в качестве резерва. Для Европейского союза этот проект также имеет особое значение. На фоне прекращения энергетического сотрудничества с Россией ЕС остро нуждается в надежных возобновляемых источниках энергии для достижения своей цели в области безуглеродного будущего. Это сотрудничество открывает новые возможности для экспорта энергии для трех стран, снижает зависимость Европы от традиционных поставщиков и еще больше усиливает роль Южного Кавказа и Центральной Азии в мировой энергетической системе", - сказал он.

A.Гараев отметил, что у Туркменистана, одной из стран Центральной Азии, достаточно большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

"В частности, есть возможности для транзита туркменского газа через Азербайджан в Европу. В то же время Туркменистан может присоединиться к сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и принять участие в инициативах, направленных на экспорт "зеленой энергии" в Европу. В последние годы страна запустила проекты в области солнечной и ветровой энергии. Однако конкретных договоренностей или шагов в этом направлении пока не предпринималось. Тем не менее, азербайджанская сторона открыта для этого сотрудничества, и не исключено расширение энергетического диалога между сторонами в будущем", - сказал он.

Говоря об энергетической инфраструктуре Азербайджана, политолог подчеркнул, что наша страна за последние годы вложила большие средства в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

"Бакинский международный морской торговый порт обновлен, увеличена мощность нефтегазовых терминалов, оптимизированы системы железнодорожных и автомобильных перевозок. Кроме того, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор (TANAP и TAP), новые энергетические линии по маршруту Азербайджан–Грузия–Румыния, план строительства подводного энергетического кабеля через Черное море и другие крупные проекты являются показателями намерения Азербайджана развиваться в этом направлении. При этом особое внимание уделяется устойчивости и цифровизации. Европейский союз официально признает Азербайджан стратегическим партнером в энергетической сфере. В 2022 году между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок газа до 2027 года (20 млрд кубометров). Азербайджан также является основным транспортным узлом альтернативной и "зеленой" энергии в рамках проекта Black Sea Energy. ЕС поощряет развитие этой инфраструктуры при технической и финансовой поддержке в рамках программ Team Europe и Global Gateway", - сказал он.

Касаясь роли Азербайджана в сфере транзита, А.Гараев отметил, что такие страны Центральной Азии, как Казахстан и Узбекистан, видят в Азербайджане не только транзитного партнера, но и регионального стратегического союзника.

"Азербайджан предлагает политическую стабильность, доступ к европейским рынкам, нейтральную позицию и качественную инфраструктуру. В то же время в рамках Организации тюркских государств и ШОС Баку углубляет свою координацию со странами региона. К 2030 году пропускная способность энергетической инфраструктуры Азербайджана может увеличиться на 30-40% за счет новых портов, терминалов и коридоров. На этом фоне может состояться присоединение Туркменистана к транзиту нефти и газа, создание коридора для экспорта возобновляемой энергии из Центральной Азии в ЕС, участие Азербайджана в проектах водородной энергии. Как следствие, Азербайджан все более уверенно играет роль энергетического моста между Центральной Азией и Европой. Его стабильность, инфраструктурные возможности и дипломатическая активность делают страну главным транзитным и энергетическим центром на евразийском пространстве. На фоне растущего спроса Европы на энергоносители и попыток стран Центральной Азии диверсифицировать маршруты роль Азербайджана в ближайшие годы будет усиливаться. Баку повысит свою значимость как надежного партнера и стратегической точки соприкосновения между Востоком и Западом", - добавил А.Гараев.

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