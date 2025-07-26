Сразу пять звезд-легенд 80-90-х зажглись на Walk of Fame в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку, на Sea Breeze Walk of Fame, состоялась торжественная церемония открытия именных звезд сразу пяти известных артистов, навсегда вписавших себя в золотую эпоху поп-культуры: Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen и In-Grid, сообщает Trend Life.

Праздничное мероприятие прошло в рамках Dream Fest 2025.

Walk of Fame Sea Breeze в этот вечер словно соединил Баку с Голливудом: красная дорожка, бренд-волл, камеры, фотовспышки и атмосфера мировой сцены. Один за другим артисты выходили к бренд-воллу, делились эмоциями, отвечали на вопросы прессы и благодарили организатора фестиваля, Эмина Агаларова (EMİN), за невероятный приём и искреннюю любовь.

Особенно позитивным был американский певец Kevin McCoy, солист легендарной группы Bad Boys Blue, источал мощную энергетику: «Этот день для меня особенный, и каждое признание моего творчества со стороны родителей, близких, друзей, фанатов – очень важно и имеет большое значение для меня. Местная Аллея звёзд ничем не уступает Голливудской. За 25 лет я наблюдал за тем, как развивается Азербайджан — и сейчас очень хочу своими глазами увидеть Баку, который до этого знал только по интернету. Я стараюсь быть современным и оставаться в ритме времени, потому что моя музыка - это позитив, это энергия для всех вас».

Зажигательная итальянская певица In-Grid (Ингрид Альберини) частый гость Баку, выступала здесь с концертами и в рамках различных мероприятий, снимала клипы, в том числе на азербайджанскую народную песню «Сары гялин». Причем, исполнив на азербайджанском языке: «Я знаю несколько слов на азербайджанском языке, так как была в Баку множество раз, а в последний раз была в столице Азербайджана 5 лет назад на фестивале «Жара». Я очень скучала по Баку – это город, который является одним из самых модных городов мира. Это родной для меня город! Знаю, что все мои итальянские друзья хотят приехать сюда, потому что здесь очень модно и очень красиво, прекрасная аура».

Музыканты культовой шведской группы Secret Service были тронуты очередным тёплым приёмом в Баку: «Бывает, что попадаешь в неизвестное тебе место, но тебя так прекрасно встречают, что это остается в памяти навсегда. Мы были в Баку в 2022 году, и вот снова выступаем здесь. За это время многое изменилось, но город по-прежнему прекрасен. Особенно нас поразила кухня - невероятная! Больше всего понравилась довга. В Баку потрясающая атмосфера: город очень красивый, чистый и современный. Всё на самом высоком уровне. Но самое главное — это люди. Здесь они особенные!».

В открытии именной звезды легендарной британской группы Kosheen приняла участие харизматичная вокалистка и автор песен Шан Эванс.

«Это моя первая звезда, и я невероятно взволнована и тронута. Я впервые в Азербайджане - это удивительная страна, я просто поражена красотой, невероятным гостеприимством, атмосферой добра, которое чувствуется повсюду. Это очень ценно для меня!».

Одним из самых ожидаемых артистов вечера стал немецкий исполнитель Haddaway: «Я в восторге от Баку! Это мой второй визит в Азербайджан, к сожалению, на прошлом Dream Fest не удалось выступить из-за начавшегося продолжительного ливня. Хотелось бы особо отметить, что Баку удивительный город с тёплыми, гостеприимными людьми и потрясающей кухней».

Sea Breeze Walk of Famе – Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!