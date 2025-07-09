В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Во дворце «Гюлистан» в Баку состоялся официальный прием и концертная программа по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В приеме приняли участие руководство Министерства иностранных дел, главы дипломатических миссий Азербайджана за рубежом, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты парламента, а также главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

С поздравительными речами в адрес сотрудников дипломатической службы выступили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Они поздравили дипломатов с профессиональным праздником и пожелали успехов в их деятельности.

В ходе мероприятия было подчеркнуто значение сотрудников дипломатической службы в реализации внешнеполитического курса страны, продвижении и защите национальных интересов на международной арене.

В выступлениях также были освещены ключевые достижения внешней политики Азербайджана, обозначены приоритеты, отмечен вклад дипломатических работников в укрепление международного авторитета страны.

Официальный прием завершился концертной программой.