Увеличился товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном

БИШКЕК/ Trend/ - Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в первом квартале 2025 года увеличился на 43,5%, сообщает Trend.

Согласно данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, объем взаимной торговли за отчётный период составил 99,9 млн долларов. Экспорт из Казахстана достиг 80,1 млн долларов, увеличившись на 44,3%, а импорт из Кыргызстана составил 19,8 млн долларов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По итогам 2024 финансового года общий объем торговли между двумя странами составил 350,9 млн долларов, что на 8,4% больше, чем в 2023 году.

Эти показатели озвучил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Баглан Бекбауов на заседании казахско-кыргызской рабочей группы по аграрному сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили разработку стратегической программы по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции в 2024–2025 годах.

Среди ключевых проектов – проведение пилотной аграрной выставки кыргызской продукции в Астане. Также было достигнуто соглашение об оптимизации товарооборота между Таласской областью Кыргызстана и Жамбылской областью Казахстана и рассмотрении мер по увеличению грузопотока на пунктах пропуска на границе.