БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в правила проведения государственной регистрации прав.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос включен в повестку дня заседания Милли Меджлиса, назначенного на 14 июля, в рамках законопроекта о внесении изменений в Закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

Согласно законопроекту, если документы, представленные для государственной регистрации прав, не совпадают с категорией земли (целевым назначением), указанной в данных государственного земельного кадастра, уполномоченные сотрудники регистрационного органа в течение 15 рабочих дней проведут проверку, проанализировав соответствующие документы по землеустройству.

Если по итогам проверки будет подтверждена достоверность сведений, указанных в документах, права на недвижимость будут зарегистрированы, а в государственный земельный кадастр внесены необходимые корректировки.

В случае же, если проверка выявит недостоверность представленных данных, регистрация прав может быть отказана.