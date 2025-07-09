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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 июля

Экономика Материалы 9 июля 2025 09:44 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 июля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9911 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0425 маната, 100 российских рублей – 2,1666 маната.

Валюты

Код

Курс

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9911

1 австралийский доллар

AUD

1.1114

1 белорусский рубль

BYN

0.5728

1 болгарский леви

BGN

1.0193

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1238

1 чешская крона

CZK

0.0808

1 китайский юань

CNY

0.2368

1 датская крона

DKK

0.2669

1 грузинский лари

GEL

0.6243

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.3096

10000 иранских риалов

IRR

0.0283

1 шведская крона

SEK

0.1783

1 швейцарский франк

CHF

2.1326

1 израильский шекель

ILS

0.5078

1 канадский доллар

CAD

1.2428

1 кувейтский динар

KWD

5.5655

100 казахских тенге

KZT

0.3272

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4977

1 молдавский лей

MDL

0.1007

1 норвежская крона

NOK

0.1683

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5970

1 польский злотый

PLN

0.4690

1 румынский лей

RON

0.3921

100 российских рублей

RUB

2.1666

1 сербский динар

RSD

0.0170

1 сингапурский доллар

SGD

1.3269

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3314

1 турецкая лира

TRY

0.0425

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1561

1 новозеландский доллар

NZD

1.0204
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