В Ходжавенде мужчина подорвался на мине (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В Ходжавендском районе Азербайджана произошел минный инцидент.

Как передает Trend, об этом сообщается в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана.

Согласно информации, инцидент произошел 12 марта на территории села Ашагы Вейсалли освобожденного от оккупации Ходжавендского района.

"Житель Агдамского района Рамиз Машаллах оглу Гаджиев, 1968 года рождения, погиб в результате подрыва на противотанковой мине во время выпаса скота на неразминированном участке бывшей линии соприкосновения. В районной прокуратуре ведется расследование инцидента.

Агентство по разминированию, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить в незнакомые места и не находиться на территориях, где проводятся работы по установке ограждений", - отмечается в сообщении.

