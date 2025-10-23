Международные путешественники побывали в Физулинском районе (ФОТО) Обновлено

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:49)

ФИЗУЛИ/Trend/ - В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур путешественники побывали в Физулинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Trend, гости, прибывшие в освобожденное от оккупации село Горадиз, ознакомились с проводимыми в этом районе операциями по разминированию.

Им предоставили подробную информацию о том, что в период оккупации армянская армия заминировала территорию и оставила неразорвавшиеся боеприпасы. Путешественники наблюдали за работой сотрудников ANAMA по разминированию, включая операции по безопасному подрыву обнаруженных мин.

10:49

Международные путешественники в рамках очередного визита в Карабах посетили город Шуша.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, сначала гости осмотрели центр города, где побывали у памятников Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван, подвергшихся обстрелу армянской стороной.

В рамках визита путешественники также планируют посетить ряд достопримечательностей Шуши.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!