Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии

Политика Материалы 15 августа 2025 11:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Два Ваших визита в нашу страну в прошлом году придали значительный импульс расширению сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Конго Дени Сассу-Нгессо по случаю 65-й годовщины независимости Республики Конго.

"Дружеские отношения, сложившиеся в настоящее время между Азербайджаном и Конго, создали благоприятную почву и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Конго, углубления нашего сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго – постоянного благополучия и процветания", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости