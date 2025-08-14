«Маршрут Трампа» символизирует отказ Азербайджана и Армении от монополии России на Южном Кавказе - Chatham House

БАКУ/ Trend/ - Британский аналитический центр Chatham House отмечает, что инициатива «Маршрут Трампа» (TRIPP) символизирует общую позицию Армении и Азербайджана, сложившуюся за последние 35 лет: нежелание допустить монопольную роль России в урегулировании их конфликта, передает Trend.

По оценкам экспертов, реализация TRIPP сопряжена с рисками, связанными с недовольством России и Ирана участием внешних игроков в делах Южного Кавказа. Москва, как ожидается, будет оказывать сопротивление, включая давление на энергетическую инфраструктуру Азербайджана, ограничение торговли Армении с ЕС и воздействие на диаспоры обеих стран в России. Иран, обладающий меньшими рычагами, также выражает обеспокоенность закреплением американского присутствия у своих границ, несмотря на то, что инициатива учитывает его требования о соблюдении международно признанных границ.

В статье Chatham House подчеркивается, что успех TRIPP во многом будет зависеть от поддержки Турции и Европейского союза. «Для реализации инициативы необходима устойчивая поддержка широкой коалиции сил — как в регионе, так и за его пределами — чтобы сохранять динамику, особенно по мере появления неизбежных трудностей», — отмечают в Chatham House.