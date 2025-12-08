В Баку состоялся "Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие" (ФОТО) - дополнено

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 09.43)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялся "Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие".

Как сообщает Trend, в форуме приняли участие помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли и другие официальные лица.

Затем состоялась презентация проектов «Новые цифровые решения Платформы таможенного оформления (GRP)» и «Цифровая платформа кооперации», подготовленных специалистами Государственного таможенного комитета.

На форуме также были представлены презентации о совместно реализуемых таможенными службами и профильными государственными органами инновациях в области регулирования и упрощения внешнеторговых операций, а также состоялись выездные дискуссии по темам «Содействие внешнеторговой деятельности – таможенные процедуры», «Транзит и логистика – таможенные операции».

В ходе Дня открытых дверей, состоявшегося в завершение форума, участники ознакомились с деятельностью Государственного таможенного комитета в области цифровизации, возможностями мониторинга и Музеем истории таможенного дела.

