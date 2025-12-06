Оценены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с немецкой ассоциацией Asienbrücke (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:11)

БАКУ /Trend/ - Оценены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с немецкой ассоциацией Asienbrücke.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте X.

"В ходе видеоконференции с президентом и председателем правления Ассоциации Asienbrücke Андреасом Шойером мы обменялись мнениями о развитии регионального сотрудничества и укреплении деловых связей, возможностях сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, транзита и других областях", - отмечается в публикации.

Следует отметить, что Ассоциация Asienbrücke содействует развитию более интенсивного сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной областях между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Федеративной Республикой Германия и Европейским Союзом. Ассоциацию поддерживают люди, выступающие за укрепление германо-азиатских отношений и взаимопонимания. Главной задачей Ассоциации является поддержание и дальнейшее развитие германо-азиатских и европейско-азиатских отношений.

