Севиль Микаилова представила доклад от имени Межпарламентского союза IPU на конференции ООН LLDC3 в Авазе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – По просьбе Генерального секретаря Межпарламентского союза (IPU) Мартина Чунгонга и с согласия председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова 4 августа представила доклад от имени IPU на Парламентском форуме в рамках третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе (Туркменистан), сообщает Trend.

Представляя доклад, С. Микаилова отметила, что IPU готов поддержать парламенты, желающие усилить роль в продвижении устойчивого развития в странах, не имеющих выхода к морю.

«Как вице-президент Исполнительного комитета Межпарламентского союза я рада находиться сегодня здесь с вами и приветствовать вас от имени Межпарламентского союза, его руководства — президента Тулии Эксон (Tulia Ackson) и генерального секретаря Мартина Чунгонга (Martin Chungong)», - сказала она.

Вице-президент IPU отметила, что форум посвящен значимой теме — «Определение курса: продвижение Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

«Эта тема — не просто направление политики. Это призыв к действию. Она отражает как неотложные вызовы, так и нереализованный потенциал 32 не имеющих выхода к морю развивающихся стран, где проживает более 550 миллионов человек. Как законодательные органы мы несем ответственность за то, чтобы преобразовать международные обязательства в ощутимые национальные результаты», - сказала депутат.

С.Микаилова подчеркнула, что Цели устойчивого развития и Авазинская программа действий — это не параллельные процессы, они тесно взаимосвязаны.

«Обе повестки призывают нас к укреплению институтов, содействию инклюзивному и устойчивому экономическому росту и, прежде всего, к объединению усилий перед лицом климатического кризиса. На протяжении более двух десятилетий Межпарламентский союз сотрудничает с Канцелярией Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (UN-OHRLLS), совместно проводя парламентские форумы в рамках крупных международных конференций. Мы также активно участвуем в политических диалогах, способствующих устойчивому развитию, инновациям и формированию значимых партнёрств, которые могут обеспечить реальный прогресс в этих странах», - сказала С.Микаилова.

Вице-президент IPU напомнила, что многие страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему входят в число наименее развитых стран мира, 16 из них официально признаны таковыми.

«Их географическое положение приводит к высоким торговым издержкам, затрудняет экономическую диверсификацию и ограничивает доступ к глобальным рынкам. В то же время эти страны находятся на переднем крае климатического кризиса, сталкиваясь с растущими природными катастрофами и замедлением развития человеческого потенциала.

Авазинская программа действий отвечает на эти срочные вызовы. Она содержит конкретные рекомендации по улучшению транзитной связанности, инвестициям в возобновляемую энергетику, укреплению регионального сотрудничества и структурной трансформации. Эти приоритеты напрямую связаны с ключевыми Целями устойчивого развития — в частности, с ЦУР 7, 9, 13 и 17. Как парламентарии мы обязаны поддерживать эти приоритеты через эффективное законодательство, обоснованные государственные инвестиции и последовательный парламентский контроль. Это не просто вопрос развития — это вопрос справедливости и устойчивости в меняющемся мире», - сказала С.Микаилова.

Депутат подчеркнула, что парламенты обладают уникальной возможностью претворить Авазинскую программу действий в жизнь.

«Эта амбициозная повестка предлагает практические решения в таких сферах, как упрощение торговли, развитие инфраструктуры, технологий и адаптация к изменению климата. Кроме того, она создаёт возможности для лучшей синхронизации национальных действий с региональными стратегиями и глобальными рамками, формируя согласованный путь к устойчивому и инклюзивному развитию.

Но что это значит на практике? Вот несколько ключевых шагов, которые мы можем предпринять: во-первых, содействовать интеграции Авазинской программы действий в национальные законодательные рамки и процессы планирования. Этот документ предлагает ценную перспективу, через которую страны, не имеющие выхода к морю, могут ускорить устойчивое и инклюзивное развитие, обеспечив согласованность между национальными приоритетами и международными обязательствами с учетом региональной специфики.

Во-вторых, это повышение осведомлённости среди коллег-депутатов и профильных парламентских комитетов. Авазинская программа открывает путь к экономической диверсификации и созданию добавленной стоимости, позволяя странам подниматься по глобальной цепочке создания стоимости и снижать зависимость от экспорта сырьевых товаров.

И, наконец, это мобилизация ресурсов и партнёрства для поддержки создания необходимой инфраструктуры, которая позволит этим странам не только торговать, но и развиваться. Инвестиции в транспортную связанность, «зелёную» энергетику и инновации являются основой устойчивости и долгосрочного процветания», - сказала С.Микаилова.

Вице-президент IPU отметила, что Межпарламентский союз готов поддержать парламенты, желающие углубить своё участие и усилить роль в продвижении устойчивого развития и климатических действий в странах, не имеющих выхода к морю.

«Этот форум — возможность для размышлений, обмена передовой практикой, формирования новых партнёрств и выработки конкретных рекомендаций. Давайте воспользуемся этим, чтобы вновь подтвердить нашу приверженность общей цели — не оставить позади ни одного человека и ни одну страну. Желаю вам плодотворных, вдохновляющих и устремлённых в будущее обсуждений», - заключила депутат.

Отметим, что Парламентский форум LLDC3 объединил все заинтересованные стороны, включая Межпарламентский союз (IPU) и Парламентскую ассоциацию Содружества (CPA).

Основное внимание на форуме было уделено роли парламентов в реализации Авазинской программы действий (Awaza Programme of Action, APoA).

После обсуждения основных вызовов и возможностей, с которыми сегодня сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, участники сосредоточились на четырёх ключевых темах: нерешённые вопросы и извлечённые из Венской программы действий уроки, многосторонняя торговая система, надлежащее управление и подотчётность, а также партнёрство.

Форум был организован для парламентариев, принимающих участие в LLDC3 в составе национальных делегаций.

Мероприятие включало в себя торжественное открытие на высоком уровне, за которым последовали интерактивные панельные дискуссии с участием парламентариев, представителей ООН, научных кругов, международных организаций, частного сектора и гражданского общества.