Открыта регистрация на первый международный хакатон She’s Next для женщин-предпринимательниц в Азербайджане

Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, совместно с Reinvantage запускает первый хакатон She’s Next для женщин в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, включая Азербайджае. Хакатон, организованный в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa по поддержке женщин-предпринимательниц предоставляет участницам со всего региона возможность пройти обучение и наставничество от почти 20 приглашённых экспертов, повысить узнаваемость своего бизнеса и побороться за призовой фонд в размере $20 000.

Хакатон She’s Next создан для поддержки смелого мышления, практических решений и инклюзивных инноваций в бизнесе. В отличие от классических хакатонов, здесь не требуется программирование, так как акцент сделан на бизнес-стратегию развития и поиск эффективных решений. Участницы будут работать над задачами, связанными с финансовой устойчивостью, трансформацией бизнеса, выходом на новые рынки, прогнозированием трендов и другими актуальными направлениями в предпринимательстве.

Этапы программы:

29 августа: завершение приема заявок

3 – 12 сентября: образовательный этап

образовательный этап 16 сентября: подтверждение участия и формирование команд

подтверждение участия и формирование команд 18 сентября – 1 октября: хакатон

Все этапы будут проходить только онлайн и на английском языке.

Финалом хакатона станет масштабное виртуальное мероприятие – Гранд Финал, которое состоится 3 октября и будет открыто для всего сообщества She’s Next и широкой аудитории. Успешные предпринимательницы, бизнес-лидеры и представители Visa соберутся, чтобы обменяться опытом и отметить вклад женщин в развитие инноваций.

В ходе мероприятия пройдут презентации бизнес-идей, разработанных во время хакатона, выступления ведущих спикеров, деловая викторина и содержательные дискуссии.

На протяжении всей программы участницы будет иметь доступ к четырём вебинарам, которые проведут опытные бизнес-практики, делясь прикладными знаниями. Команды, сформированные для хакатона, смогут воспользоваться персонализированной поддержкой в рамках как минимум трёх менторских сессий с основательницами бизнеса, консультантами и экспертами в области инноваций.

Кроме того, все участницы смогут расширить международные деловые контакты и присоединиться к цифровой платформе сообщества She’s Next — активной сети единомышленниц со всего региона.

Победительницы будут определены в трёх категориях:

Главный приз — $10 000

— $10 000 За инновационный подход — $5 000

— $5 000 За лучший социальный эффект — $5 000

Помимо финансовой поддержки, победительницы получат трёхмесячное наставничество с лидерами отрасли, расширенное присутствие на платформах Visa и Reinvantage, возможность участия в будущих мероприятиях, постоянное продвижение в сообществе She’s Next, а также упоминание в официальном пресс-релизе, который будет распространён в СМИ по всему региону.

« Как давний сторонник женского лидерства и предпринимательства, компания Visa верит в огромный потенциал женщин быть движущей силой инклюзивного экономического роста», — отметила Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa по Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу. «Инициатива She’s Next, Empowered by Visa уже более пяти лет успешно развивается в нашем регионе, и запуск хакатона She’s Next – это новый важный шаг в нашей миссии по расширению возможностей для женщин. Мы гордимся тем, что реализуем этот проект вместе с Reinvantage, нашим партнёрством, которое началось с регионального исследования женского предпринимательства в 2022 году и привело к запуску цифровой платформы сообщества She’s Next год спустя. Хакатон She’s Next — это не просто конкурс. Это стартовая площадка для смелых идей и уверенного лидерства. Я с воодушевлением жду, как программа поможет новым талантам заявить о себе».

Участие в хакатоне She’s Next открыто для женщин-предпринимательниц на любом этапе их профессионального пути, от тех, кто только запускает своё дело, до уже состоявшихся основательниц. Зарегистрироваться можно как индивидуально, так и в составе команды (до пяти человек). Допускаются смешанные по гендерному составу команды, однако во главе обязательно должна быть женщина.

«Переосмысление — это не просто реакция на перемены и неопределённость, это способ мышления, который позволяет бизнесу создавать решения, востребованные будущим уже сегодня. Хакатон She’s Next создан для того, чтобы развивать это мышление у нового поколения женщин-предпринимательниц, давая им не только практические инструменты, но и уверенность, чтобы вести за собой с чёткой целью, гибкостью и видением. Это больше, чем предпринимательство — это вклад в формирование инклюзивного и устойчивого бизнеса будущего», — отметил Эндрю Вробель, директор по трансформациям в Reinvantage.

Чтобы узнать больше об условиях участия и зарегистрироваться на хакатон She’s Next, посетите https://shesnext.emergingeurope.org/hackathon2025/. Регистрация открыта до 29 августа.

О компании Visa

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте https://www.visa.com.az.

О компании Reinvantage

Reinvantage — это консалтинговая компания, специализирующаяся на стратегической трансформации. Она помогает людям и организациям предвосхищать перемены, сохранять актуальность и создавать будущее. Объединяя индивидуальный подход с перспективным аналитическим взглядом, Reinvantage поддерживает процессы переосмысления и обновления на всех уровнях от мышления до стратегии.

Также Reinvantage реализует инициативу Emerging Europe, которая на протяжении многих лет сосредоточена на инновациях и устойчивом развитии в регионе. Именно через эту платформу компания обеспечивает работу She’s Next. Такой интегрированный подход гарантирует, что каждая программа, партнёрство или инициатива имеют практическую значимость и долгосрочный эффект.

Узнайте больше на: reinvantage.org

Правила участия

Полные правила и условия участия в хакатоне She’s Next доступны на официальной странице по следующей ссылке: https://shesnext.emergingeurope.org/hackathon2025/.