Иран и Россия рассматривают сотрудничество в области транспортных коридоров и туризма

Иран Материалы 15 августа 2025 12:22 (UTC +04:00)
Фото: Министерство иностранных дел Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия могут рассмматривают сотрудничество в сфере международных транспортных коридоров и туристического транспорта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня в Кыргызстане на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества.

Ареф заявил, что сотрудничество Ирана и России должно быть сосредоточено в рамках Всеобъемлющей стратегической программы.

Иранский чиновник заявил, что между двумя странами также существуют возможности для сотрудничества в энергетическом секторе.

