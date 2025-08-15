Иран и Россия рассматривают сотрудничество в области транспортных коридоров и туризма

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия могут рассмматривают сотрудничество в сфере международных транспортных коридоров и туристического транспорта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня в Кыргызстане на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества.

Ареф заявил, что сотрудничество Ирана и России должно быть сосредоточено в рамках Всеобъемлющей стратегической программы.

Иранский чиновник заявил, что между двумя странами также существуют возможности для сотрудничества в энергетическом секторе.

