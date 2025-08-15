Шавкат Мирзиёев формирует новую модель региональной интеграции с Индией - коридор "Север-Юг" как драйвер

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия выходят на новый этап стратегического сотрудничества. Недавний телефонный разговор между Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Нарендрой Моди стал подтверждением готовности стран развивать совместные проекты и укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Двусторонние отношения демонстрируют стремительный рост. Индия стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнеров Узбекистана. По данным на июнь 2025 года, товарооборот между странами достиг 641,4 миллиона долларов, увеличившись на 60 процентов с начала года, что является одним из самых высоких показателей среди всех внешнеторговых партнеров Узбекистана. За этот период было открыто около 40 новых совместных предприятий, а портфель перспективных соглашений с индийскими компаниями превышает 2 миллиарда долларов. Эти соглашения охватывают ключевые отрасли - фармацевтику, химию, энергетику, цифровые технологии и сельское хозяйство.

Современный этап сотрудничества начал формироваться с визитов Президента Мирзиеева в Индию в 2018 и 2019 годах. На IX Международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат» были предложены ключевые инициативы, которые определили стратегический курс двусторонних отношений. Главная идея заключалась в создании надежных торговых и транспортных коммуникаций между Центральной и Южной Азией.

Для Узбекистана, страны без выхода к морю, эффективные транспортные коридоры имеют стратегическое значение. В условиях диверсификации экономики, наращивания промышленного производства и увеличения экспорта важно иметь возможность доставлять товары на внешние рынки быстро и экономично. Именно здесь пересекаются интересы Узбекистана и Индии, закладывая основу для долгосрочного партнерства.

Одним из ключевых проектов стал международный транспортный коридор «Север – Юг». Он предполагает строительство железной дороги, соединяющей Узбекистан с Индией через Оманский залив. Индия вложила значительные средства в модернизацию порта Чабахар в Иране, что открывает новые возможности для транзита грузов и увеличения торговли. Этот проект выгоден не только Узбекистану и Индии, но и всему региону Центральной Азии.

"Мы приступили к проработке нового коридора через порт Чабахар. Этот порт может и должен стать ключевым звеном в доставке грузов между нашими странами в рамках инициативы "Север–Юг". В повестку дня первого заседания министров предлагаем включить вопросы разработки Программы развития сети "сухих" портов, предоставления зеркальных скидок и льготных тарифов при грузоперевозках, упрощения процедур таможенного оформления грузов", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев во время выступления на первом саммите "Индия–Центральная Азия" в январе 2022 года.

На сегодняшний день успешно организован мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок из индийских портов Мундра, Нхава-Шева и Ченнаи в Узбекистан. Грузы доставляются морским путем до порта Бендер-Аббас в Иране, а затем продолжают путь железной дорогой до станции «Сергели» в Ташкенте. Таким образом, маршрут частично использует транспортный коридор "Север–Юг", который традиционно соединяет индийские и иранские порты, тогда как наземная часть по восточной ветке проходит через Туркменистан.

Первый грузовой поезд прибыл в пункт назначения, доставив 20 контейнеров по 20 футов каждый на расстояние 2 673 км за 20 суток. В перспективе планируется сократить время транзита до 15 дней, что значительно повысит эффективность маршрута и укрепит торговые связи между странами.

Эксперты отмечают, что участие Узбекистана в проекте "Север–Юг" открывает стране возможность стать главным логистическим центром Центральной Азии. Развитая железнодорожная сеть позволяет переваливать грузы между различными направлениями коридора. Узбекистан активно модернизирует дороги и строит новые магистрали, укрепляя инфраструктурный потенциал. Отдельное внимание привлекает идея использования "Иранской реки" - перевозки грузов по рекам Ирана, что может сократить расходы и ускорить доставку. Для ее реализации потребуется строительство портов, перевалочных терминалов и обеспечение безопасности судоходства.

Конечно, существуют и риски. Среди них - нестабильная политическая ситуация в Афганистане и необходимость модернизации транспортной инфраструктуры. Тем не менее, стратегическая значимость коридора "Север–Юг" очевидна: он не только расширяет географию экспортных поставок, но и способствует привлечению инвестиций, развитию промышленного сотрудничества и интеграции Узбекистана в мировую экономику.

Политическое сотрудничество между Узбекистаном и Индией также остается прочной основой двусторонних отношений. Страны регулярно сотрудничают в международных организациях, таких как ООН и ШОС, совместно выступая по ключевым вопросам мировой и региональной безопасности. Особое внимание уделяется борьбе с терроризмом, укреплению стабильности в Центральной и Южной Азии, а также обеспечению энергетической устойчивости.

Ближайшие шаги включают заседание Межправительственной комиссии в Ташкенте, где планируется подписание новых соглашений в промышленной кооперации, инвестициях и образовании. Кроме того, стороны договорились о проведении взаимных Дней культуры и кино, что укрепит гуманитарные связи и доверие между народами.

Сотрудничество между Узбекистаном и Индией выходит за рамки отдельных проектов и приобретает системный характер. Совместная работа над транспортными коридорами и промышленными инициативами формирует прочную основу для долгосрочного партнерства. Для Узбекистана это шаг к превращению страны в важный логистический и экономический центр Центральной Азии, а для Индии - возможность надежно связать свои рынки с регионом.