В агдеринское село Колатаг отправилась первая группа переселенцев (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Село Колатаг Агдеринского района также готово принять своих жителей.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, 15 августа из Агдама в агдеринское село Колатаг была отправлена группа переселенцев, состоящая из семей, временно проживавших в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в село переселяется 26 семей - 89 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, павших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

