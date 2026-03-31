БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил тендер на приобретение лицензий для различных программных продуктов.

Как сообщает Trend, оплата за участие в процедуре составляет 250 манатов.

Заинтересованные участники должны подать свои предложения не позднее 16:00 (GMT+4) 20 апреля 2026 года. Вскрытие тендерных пакетов состоится в тот же день в 16:00 (GMT+4).

Для дополнительной информации:

телефон: (+994) 12 310 53 16 (1704),

еmail: [email protected]

адрес: AZ1138, г. Баку, Насиминский район, ул. акад. Гасана Алиева, 299.