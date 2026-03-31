Риски снятия привязки азербайджанского маната к доллару снизились — ING

БАКУ /Trend/ - Риски снятия привязки азербайджанского маната к доллару снизились, сообщает Trend со ссылкой на нидерландскую компанию ING Group.

В своём последнем отчёте ING отмечает, что профицит текущего счёта в Азербайджане сократился до 3,5 млрд долларов США в 2025 году, так как торговый баланс приблизился к нулю из-за снижения цен на нефть и сильного роста импорта (частично отражающего рост закупок золота).

«Это вызывало у нас опасения относительно возможного отрицательного сальдо текущего счёта в 2026 году и потенциального давления на валютный рынок. Тем не менее после начала войны на Ближнем Востоке и связанного с этим роста цен на нефть риски снятия привязки маната к доллару снизились. Поскольку ING повысила свой прогноз по Brent на 20 долларов до 82 долларов за баррель на 2026 год, мы теперь ожидаем, что профицит текущего счёта Азербайджана составит 6–7% ВВП в этом году, а привязка маната к доллару останется надёжной в ближайшие два года. В целом баланс рисков по прогнозу цен на топливо, похоже, смещён в сторону роста», — говорится в отчёте.

Аналитики ING подчеркивают, что внешнее положение Азербайджана остаётся очень сильным.

«Годовые доходы от экспорта топлива составляют около 300 млн долларов США на каждый доллар за баррель нефти, а суверенные активы — включая резервы ЦБА и активы Государственного нефтяного фонда — составляют около 115% ВВП. Эти буферы позволяют властям защищать привязку AZN/USD на уровне 1,70 даже в случае временного падения цен на нефть ниже ориентировочной отметки 60 долларов за баррель, как это происходило в прошлые периоды рыночного стресса, включая 2020 год», — отмечает компания.

ING также констатирует, что фундаментальные показатели для Азербайджана в целом положительные: рейтинги страны уверенно находятся в инвестиционном диапазоне, а Moody’s сохраняет положительный прогноз.

«В то же время страна остаётся значительным бенефициаром текущего роста цен на энергоносители, учитывая её высокую чувствительность к ценам на нефть с точки зрения фискального и внешнего баланса. Продолжающийся процесс мирного урегулирования с Арменией, судя по прогрессу последних лет, скорее выступает положительным фактором», — говорится в отчёте.