Фискальная политика Азербайджана сохраняет стимулы для экономического роста — ING Group

БАКУ /Trend/ - Фискальная политика Азербайджана по-прежнему в целом сохраняет стимулы для экономического роста, сообщает Trend со ссылкой на нидерландскую компанию ING Group.

«С точки зрения доходов, бюджетные поступления в 2025 году снизились, в основном из-за топливной составляющей. Доходы от топлива остаются нестабильными из-за более низких цен на нефть и снижения экспортных объёмов в прошлом году, тогда как нетопливные доходы оставались сравнительно стабильными. С точки зрения расходов, рост социальных выплат, увеличение расходов на оборону и сохраняющийся высокий уровень капитальных затрат продолжают поддерживать рост бюджетных расходов. Война в соседнем Иране создаёт дополнительные риски увеличения расходов на оборону и безопасность», — говорится в отчёте ING.

Компания отмечает, что из-за двойного давления на доходы и расходы консолидированный бюджетный профицит сократился быстрее, чем ожидалось: с 4,0% ВВП в 2024 году до 2,6% ВВП в 2025 году и примерно 2,1% ВВП в настоящее время.

«Государственный бюджетный дефицит остаётся на уровне около 7% ВВП, однако он в значительной степени компенсируется доходами от топлива. Важно, что фискальный безубыточный уровень для Азербайджана остаётся в пределах 10-летнего диапазона. Прочные основы — отражённые в годовых доходах в размере 210 млн долларов США на каждый доллар за баррель нефти в 2025 году (что, однако, включает доходы от инвестиций суверенного фонда) — помогли удержать безубыточную цену на нефть на стабильном уровне около 59 долларов за баррель, несмотря на рост расходов», — отмечается в отчёте.