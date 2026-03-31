Молодежная сборная Азербайджана сыграла вничью с Болгарией

БАКУ /Trend/ - Молодежная сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает Trend, команда, выступающая в группе B, на выезде встретилась с футболистами из Болгарии.

Встреча, прошедшая на стадионе имени Христо Ботева в Пловдиве, завершилась безголевой ничьей.

Тем самым сборная Азербайджана с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч молодежная сборная Азербайджана проведет 25 сентября на своем поле против команды Чехии.