Нидерландская компания о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на инфляцию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Почти половина импорта Азербайджана поступает из регионов, подверженных рискам инфляции, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке, что создаёт повышенные риски для индекса потребительских цен в стране, сообщает Trend со ссылкой на нидерландскую компанию ING Group.

«После периода ультранизкой инфляции в 2024 году рост цен вернулся в диапазон 5–6%, где он сохраняется с начала 2025 года. Инфляционное давление отражает как факторы со стороны предложения, так и факторы спроса. Показатели за 2025 год в целом соответствовали историческим средним, однако инфляция ускорилась в начале 2026 года после увеличения тарифов на коммунальные услуги. Показатели в связи с продуктами питания и услугами, которые были ключевыми драйверами снижения инфляции в 2024 году, с тех пор изменили направление, частично из-за этих внутренних тарифных повышений. Поскольку почти половина импорта поступает из регионов, подверженных инфляционным рискам, связанным с Ближним Востоком, индекс потребительских цен сталкивается с повышательными рисками. По нашим оценкам, рост мировых цен на продукты питания на 10% добавит около 1,5 процентных пункта к уровню инфляции», — говорится в отчёте ING.

На этом фоне аналитики компании отмечают, что у страны вряд ли есть возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики.

«В январе 2026 года Центральный банк Азербайджанской Республики (ЦБА) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,50%, ссылаясь на инфляцию в пределах целевого диапазона 4±2%, стабильную внешнюю среду и замедление экономической активности. Однако более мягкая фискальная политика и снижающаяся, но всё ещё высокая долларизация банковского финансирования ограничивают возможность дальнейшего снижения ставок, если только инфляция не снизится сильнее, чем ожидается», — отмечается в отчёте.