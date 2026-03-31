Джейхун Байрамов обсудил с бельгийским коллегой военную эскалацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - 31 марта вице-премьер, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максим Прево позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались текущая ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке, двусторонние отношения между Азербайджаном и Бельгией, а также перспективы сотрудничества в рамках Европейского Союза.

Министры выразили глубокую обеспокоенность текущей военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического решения конфликта. Наряду с этим, бельгийский министр выразил солидарность с нашей страной в связи с дроновой атакой с территории Ирана в направлении Нахчывана. В то же время была выражена благодарность нашей стране за условия, созданные для обеспечения эвакуации граждан Бельгии из Ирана.

Министры также обменялись мнениями по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о мерах, принимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Стороны подчеркнули важность конструктивного диалога и существующих механизмов, таких как политические консультации, взаимные визиты и контакты на высоком уровне для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией по вопросам, представляющим взаимный интерес.